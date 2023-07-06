Автомобиль врезался в здание школы в Лондоне

Автомобиль врезался в здание Уимблдонского платного учебного заведения для девочек в возрасте от 4 до 11 лет в Лондоне, есть пострадавшие. Об этом в четверг, 6 июля, заявил телеканал CNN со ссылкой на лондонскую полицию.

«Ведется расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении в Twitter.

Случившееся не является попыткой осуществления теракта, сказано в новости. Сейчас медики оказывают первую помощь нескольким людям на месте ЧП.

The Guardian сообщает о девяти пострадавших — двух взрослых и семи детях.

«Школа находится на Уимблдон-Коммон, в миле от Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в котором ежегодно проводится всемирно известный теннисный турнир. <...> Водитель автомобиля остановился на месте происшествия. Задержаний не было», — уточняет издание.

В тот же день в Японии в префектуре Мияги небольшой грузовой автомобиль влетел на территорию начальной школы. Примерно в 15:30 (09:30 мск) администрация начальной школы Вакаянаги вызвала экстренные службы. Пострадали три ребенка, всем им была оказана медицинская помощь. Сопровождавший их в больницу учитель сообщил, что все дети были в сознании.