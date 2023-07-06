Почти 50 случаев кори зарегистрировали в Саратовской области

С начала 2023 года в Саратовской области зарегистрировали 47 случаев кори. В числе заболевших 35 детей.

В рамках подчищающей иммунизации были вакцинированы почти 14 тыс. человек. В регионе имеется 2,44 тыс. доз вакцины для профилактики кори. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Неделей ранее было известно о 42 случаях кори. Заболевшие проживают в Саратове, Энгельсском, Татищевском, Ивантеевском, Ершовском и Новоузенском районах. В основном болеют непривитые граждане, которые выезжают в страны СНГ. Также случаи болезни фиксируют среди людей, которые прибыли из регионов РФ, неблагополучных по кори.

В Брянской области в мае 2023 года зарегистрировали первый за четыре года случай кори. Заболели двое взрослых, которые вернулись из-за границы.