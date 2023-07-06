«В " Каролине" меня точно будут спрашивать об Овечкине»

Российский хоккеист Дмитрий Орлов заполучил один из самых крупных контрактов межсезонья в НХЛ. Бывший защитник «Вашингтона» и «Бостона» подписал соглашение с «Каролиной» на два сезона с годовой зарплатой в $7,75 млн. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», Орлов рассказал о выборе нового клуба и обмене из «Вашингтона» по ходу прошлого сезона.

«Тарасенко в "Каролину" не заманиваю»

— Расскажите, как вы провели последние недели?

— Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться. Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.

— Сколько было вариантов?

— На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.

— Был ли среди претендентов «Вашингтон»?

— Никто об этом не узнает.

— Почему так быстро удалось достичь договоренности с «Каролиной»? Долго ли обсуждали вопрос по зарплате?

— Долгих переговоров не было. Получилось так, что я быстро принял решение. Главное, что у меня есть новая команда, новый контракт. Завтра поеду в Каролину, познакомлюсь с тренером.

— В приоритете для вас был срок контракта или возможность побороться за кубок?

— Конечно, чем больше длительность контракта, тем лучше. Но нужно смотреть на рынок, кто что может предложить. Если долго ждешь и не соглашаешься, клуб будет рассматривать другие варианты. Поэтому лучше быстро определиться.

— Ваш друг Владимир Тарасенко по слухам тоже может перейти в «Каролину». Вы общаетесь с ним на эту тему?

— Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта. Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» я не заманиваю. Конечно, я был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи.

«Привык играть вместе с русскими»

— Следили за «Каролиной», когда выступали против нее? Есть понимание, с кем будете играть?

— Конечно, когда шли переговоры, я смотрел на состав, с кем могу играть. На бумаге у нас хороший состав, как я понимаю, дружный коллектив. Я играл в том же дивизионе, видел, насколько «Каролина» агрессивная команда, с хорошим прессингом.

— Вы знаете, что за тренер Род Бриндамор?

— Сейчас познакомимся, поговорим. Система достаточно агрессивная, все бегут в атаку — современный хоккей. Стараются окружать ворота. Разговор с тренерским штабом будет важным.

— Успели поговорить с Андреем Свечниковым?

— Да, мы с ним переписывались, он должен скоро прилететь. У нас один агент, мы уже были знакомы.

— Насколько для вас важно получить место в большинстве?

— Пока такие детали не обсуждали, уже перед сезоном будет понятно, какие сочетания будут выходить. В любом случае все может меняться: так было и в «Вашингтоне», и в «Бостоне».

— Как можете описать отрезок сезона в «Бостоне»?

— Была хорошая команда, поэтому было грустно вылетать так рано.

— Как вы проиграли серию «Флориде», ведя 3-1?

— В любой серии бывают переломные моменты. В такой ситуации всегда есть ощущение, что еще чуть-чуть и ты закончишь серию. Мы были лучше, но прошел дальше соперник. Так бывает в плей-офф. Ну и Сергей Бобровский сыграл великолепно.

— Почему вы не прилетели в Россию летом?

— Это лето особенное во всех смыслах. Сейчас надо понять, где мы будем жить в Каролине, в какой сад будет ходить ребенок. Но я постараюсь прилететь.

— В какой обстановке вы принимали решение 1 июля?

— Я спустился в комнату, чтобы быть в тишине. Включил телевизор и сидел с телефоном, ждал звонка или сообщения от агента. Телевизор специально включал, чтобы фоном что-то шло и отвлекало.

— Вы много лет провели в самой русской команде НХЛ — «Вашингтоне». Сейчас такой называют «Каролину», которая драфтует много российских хоккеистов, плюс сейчас в основе вы, Свечников, Кочетков. Думали об этом перед подписанием?

— Конечно, я привык играть рядом с русскими — всегда приятно поговорить с кем-то на родном языке. Поэтому в «Бостоне» поначалу было непривычно, но со временем узнал ребят. Здорово, что «Каролина» драфтует наших ребят — для них это шанс заиграть в НХЛ. Тем более, если такая система обращает свое внимание, парни действительно талантливые.

«Федоров – в НХЛ? Это было бы очень почетно»

— Ходили слухи, что вашего бывшего партнера Евгения Кузнецова обменяют из «Вашингтона» в другой клуб. Сильно ли он переживал по этому поводу?

— Пока никакой конкретики нет. Конечно, любой человек будет переживать.

— У «Вашингтона» как у очень возрастной команды, кажется, туманное будущее. Что лучше — выйти из зоны комфорта или продолжать играть там, где все привычно?

— Думаю, надо выходить из зоны комфорта — я в этом убедился. Доволен тем, как лично для меня сложился отрезок времени в «Бостоне».

— Следили за церемонией награждения индивидуальными призами? За кого болели — за Сорокина или Улльмарка?

— Оба — достойные кандидаты. Илья провел отличный сезон, в Линусе я сам убедился, как он хорош.

— Появление условного Сергея Федорова на посту главного тренера клуба НХЛ — это фантастика?

— Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Федоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай Бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почетно.

— Есть ощущение, что элитных российских защитников намного меньше, чем нападающих. С чем это связано?

— Наверное, все хотят забивать, поэтому все в нападающие идут. В современном хоккее роль защитника поменялась — надо играть активно, уметь хорошо кататься, владеть шайбой.

— Это первое интервью, когда вас не спросили об Овечкине. Чувствуете облегчение?

— Я думаю, еще будут спрашивать, особенно когда будем играть против «Вашингтона». В «Каролине» точно будут спрашивать.