«Крышу сорвало» у пятизвездочного отеля во Владивостоке

«Крышу сорвало» у строящегося пятизвездочного отеля Rodina Residences Vladivostok в ночь на четверг, 6 июля, сообщили очевидцы. Однако, по предварительным данным, изменения в конструкцию объекта внес застройщик.

Как заявил источник, владельцы многофункционального комплекса «Бурный» (предыдущее название этого долгостроя — Ред.) решили сделать еще один видовой ресторан с зимним садом. Для этого начали вносить изменения в конструкцию на крыше здания.

ИА PrimaMedia обратился к представителям гостиницы с просьбой прокомментировать данную ситуацию.