Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме заявили о поддержке Вучича со стороны РФ в конфликте с Косово
Мир
Депутат ЕП заподозрил Киев в получении предназначенных Будапешту средств ЕС
Мир
Лукашенко допустил участие в саммите ООН в Нью-Йорке
Политика
Глава «Газпрома» допустил разрыв отношений с «Нафтогазом»
Общество
Костомарова выписали из больницы
Экономика
Депутат спрогнозировал восстановление рубля к осени
Мир
УПЦ сообщила об избиении прихожан на территории Киево-Печерской лавры
Общество
Суд перевел под домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя
Мир
Президент Финляндии допустил закрытие генконсульства РФ в Турку
Армия
ВС РФ нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства
Политика
МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России
Общество
Воду начали раздавать из-за жары на автовокзалах и станциях Москвы
Сюжет:

Президент Финляндии допустил закрытие генконсульства РФ в Турку

0
Фото: commons.wikimedia.org/Upp75
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия может закрыть генеральное консульство России в Турку в ответ на закрытие своего генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июля заявил президент страны Саули Ниинистё.

«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — написал он в Twitter.

Туда нельзя: россиянам затруднят доступ к их финской недвижимости
Правительство страны встало на путь русофобии

Ранее в этот день МИД РФ объявил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

6 июня финский МИД написал в своем Twitter о вызове временного поверенного в делах РФ. Его уведомили о высылке девяти человек, работающих в посольстве России.

Ранее, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023