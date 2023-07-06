Президент Финляндии допустил закрытие генконсульства РФ в Турку

Финляндия может закрыть генеральное консульство России в Турку в ответ на закрытие своего генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июля заявил президент страны Саули Ниинистё.

«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день МИД РФ объявил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

6 июня финский МИД написал в своем Twitter о вызове временного поверенного в делах РФ. Его уведомили о высылке девяти человек, работающих в посольстве России.

Ранее, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.