Лукашенко назвал сроки поставки ядерного оружия РФ в Белоруссию

Обещанное Россией ядерное оружие будет полностью поставлено в Белоруссию к концу текущего года или раньше. Об этом заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что пункты размещения для этого вида вооружения были полностью подготовлены месяц назад.

«Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, но, я думаю, гораздо раньше, полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого», — приводятся слова белорусского лидера в Telegram-канал «Пул первого».

Ранее 6 июля Лукашенко также отметил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии было необходимо исключительно в оборонительных целях. Он добавил, что ядерное оружие было перемещено в республику не по земле, а его размещение и развертывание будут контролировать Москва и Минск.

25 мая стало известно, что РФ и Белоруссия договорились разместить ядерное оружие в республике, не нарушая режима нераспространения. Позднее, 27 июня, Лукашенко заявил, что в страну уже завезена значительная его часть.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Новость дополняется