Брянские теплотрассы отремонтируют за 4 млн рублей

В Брянске приведут в порядок теплотрассы. На эти цели из регионального бюджета выделили более 4 млн рублей. Работы проведут в рамках подготовки города к осенне-зимнему сезону.

Кроме того, более 2 млн рублей поступит из казны на текущий ремонт дошкольных и школьных образовательных учреждений, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Брянской области в этом году приведут в порядок рекордное число лифтов. На эти цели выделят пости 218 млн рублей. 79 лифтов отремонтируют в 32 многоквартирных домах.