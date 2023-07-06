Суд избрал меру пресечения для заведующей детсадом Далера Бобиева

В Екатеринбурге Ленинский районный суд в четверг, 6 июля, избрал меру пресечения для и.о. заведующей детским садом № 546 Анны Гилевой. В этот детский сад ходил 6-летний Далер Бобиев, убитый опекуном.

Гилеву обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Анне Гилевой на период производства предварительного расследования уголовного дела запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми, а также со свидетелями, за исключением лиц, совместно проживающих с ней», — говорится в сообщении.

Постановление суда вступит в законную силу через трое суток.

Шестилетний Далер пропал в Чкаловском районе Екатеринбурга 26 июня. Мальчика искали три дня, прежде чем его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района 29 июня. По данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекунша сообщила о пропаже утром 26 июня.

Женщину арестовали на два месяца.

«Известия» 30 июня сообщали, что у дома погибшего Далера Бобиева организовали стихийный мемориал: жители несут к зданию детские игрушки и цветы.