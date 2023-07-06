Массовый мор рыбы зафиксировали на озере Чля

Массовую гибель рыбы зафиксировали в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба администрации Николаевского района в своем Telegram.

Сигнал о случившемся получили 5 июля. Сразу же в село Чля выехали выехали представители районного отдела охраны окружающей среды и отдела по делам ГОЧС и ПБ, природоохранной прокуратуры и сотрудники «Лаборатории эколого-аналитического контроля».

Специалисты провели осмотр побережья озера и подтвердили факт массового мора рыбы. Полученные результаты помогут определить возможные причины случившегося, пишет ИА AmurMedia.