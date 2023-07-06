Путин проводит переговоры с губернатором Ставропольского края

Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг, 6 июля, переговоры с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В ходе встречи российский лидер поручил главе региона обратить внимание на число врачей скорой помощи, так как оно ниже, чем среднее значение по стране.

«Есть конкретные вещи, на которые нужно обратить внимание. Это количество врачей скорой помощи — меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос такой, который требует уже вашего внимания», — сказал Путин.

Кроме того, в ходе встречи глава государства обсудил с Владимировым социально-экономические показатели Ставропольского края, реализацию инвестиционных проектов, сельское хозяйство и здравоохранение, а также меры поддержки участников спецоперации и их семей.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства займется делами региона в рамках традиционной встречи с его главой.

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