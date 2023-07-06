Шойгу обсудил с замминистра обороны Вьетнама развитие сотрудничества стран

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Хоангом Суаном Тиеном 6 июля отметил необходимость наращивания очных межведомственных контактов двух стран и поиска новых направлений сотрудничества.

«С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах. Заинтересованы в развитии и укреплении таких связей», — заявил Шойгу.

Глава российского Минобороны также отметил, что Вьетнам был и остается надежным союзником, а также ключевым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, активизация российско-вьетнамского взаимодействия, по его словам, отвечает коренным интересам двух государств, а Россия всегда открыта «для честного диалога» по любым взаимовыгодным темам и вопросам.

Замминистра национальной обороны Вьетнама в свою очередь подчеркнул настрой на развитие военного и военно-технического сотрудничества с РФ.

Ранее, 27 июня, Шойгу провел встречу в Москве со своим кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой. Как указал тогда глава российского военного ведомства, Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США. Он также отметил, что Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.