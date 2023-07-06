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Эксперты повысили прогнозируемый рост продаж автомобилей в РФ в 2023 году до 1 млн

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Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin
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В 2023 году прогнозируемый рост проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России должен составить 45,6% относительно прошлого года и закрепиться на отметке 1 млн авто. Ранее эксперты называли ориентировочную цифру в 770 тыс. автомобилей. Об этом 6 июля, в четверг, сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

По словам председателя комитета Алексея Калицева, причиной изменения прогноза стали амбициозные производственные планы, озвученные компаниями, которые занимаются производством автомобилей в России.

Кроме того, большую роль сыграло активное присутствие новых игроков на российском авторынке. Также эксперты ожидают ужесточение конкуренции на рынке во второй половине 2023 года.

«И, конечно, это альтернативный импорт. Он сейчас продолжается. Но, все-таки нам кажется, что доля его будет постепенно снижаться», ― заключил Калицев.

Идем на рекорд: продажи автомобилей выходят на «досанкционный» уровень
В июне российский авторынок вырос в 2,5 раза, а за первое полугодие — на 14%

Ранее, 5 июля, аналитики сообщили, что по итогам прошедшего июня продажи новых легковых авто в России выросли до 82,4 тыс. шт. Это в 2,5 раза больше к результату 2022 года.

30% от проданных в первый месяц лета автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте находится китайский бренд Chery (10,08 тыс.), на третьем ― Haval (8,27 тыс.), на четвертом ― Geely (6,9 тыс.), пятерку лидеров российского рынка замыкает китайская компания Changan ― 3,49 тыс. авто.

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