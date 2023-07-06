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Ветеринар объяснил важность введения штрафов за пропаганду жестокости к животным

Ветеринар Шеляков: из-за пропаганды жестокости к животным способы издевательств становятся изощреннее
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с «Известиям» 6 июля заявил, что к нему попадают пострадавшие от рук людей животные, а способы издевательств над ними и отравления становятся всё изощреннее. Поэтому он полностью поддерживает инициативу о введении штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными.

Ранее в этот день сообщалось, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) может появиться новая статья «Пропаганда жестокого обращения с животными», в которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По словам Шелякова, случаи издевательства над животными не редкость, а способы становятся всё более изощренными. Например, чтобы ветеринар не мог спасти собаку, в яд подкладывают лекарство от рвоты.

«Конечно, за это надо наказывать. Ведь в основном люди знают об этих ужасных способах отравления из интернета. Особенно если мы говорим о молодежи. Понимаете, человек так устроен, что ко всему привыкает. Если ему постоянно показывать жестокость и насилие, то это может стать нормой. Поэтому это очень нужная законодательная инициатива», — добавил он.

Президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина также поддержала данную инициативу, отметив, что представители фонда поднимали этот вопрос еще несколько лет назад.

«Но хотелось бы отметить, что только запретить не размещать видеоролики недостаточно. Понятно, что удалять их необходимо, так как это определенный бизнес. Есть люди, которые платят за съемку и просмотр, и есть те, кто на этом зарабатывает. Однако этого мало. Нужно проводить работу по выявлению виновных лиц и наказывать. Понятно, что это не всегда возможно сделать, но такие люди должны понимать, что не останутся безнаказанными», — подчеркнула Комагина.

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16 июня зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России необходимо повысить ответственность хозяев за своих собак с помощью обязательного чипирования животных. Для этих целей готовится ряд поправок в действующее законодательство.

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