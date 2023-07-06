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В ГД указали на отсутствие у Зеленского поддержки среди жителей новых регионов РФ

Белик: Зеленский не может смириться с тем, что жители новых регионов РФ не поддержали его
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Президент Украины Владимир Зеленский не может смириться с тем, что жители новых российских регионов отказались поддерживать его преступный курс. Об этом 6 июля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского в интервью CNN о том, что нужно преследовать выступавших на стороне России жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, если Украина сможет вернуть контроль над этими регионами.

«Сам Зеленский уже давно себя приговорил к ответственности за содеянное. Не ему решать будущее людей, которые сделали свой осознанный, свободный и легитимный выбор быть вместе с Россией», — сказал Белик.

Он отметил, что жители новых регионов России знают, что Москва способна защитить их от «оголтелой агрессии киевского режима, бросившего суверенитет Украины к ногам коллективного Запада».

«Зеленский не может смириться с тем, что люди отказались поддерживать его преступный курс и курс его западных хозяев, поэтому бросается абсурдными угрозами и напрасно пытается убедить в них аудиторию», — заключил депутат.

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В начале июня журналист Radio France Сильвен Тронше побывал в Мариуполе: он прошелся по улицам, пообщался с жителями, посмотрел на восстановление города, масштабы которого его изумили. По мнению Тронше, цель нового Мариуполя — стать курортом на Азовском море. Журналист признался, что за всё время работы в городе ему никто не мешал, он чувствовал безопасность и мог заниматься своим делом.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами.

До этого, в период с 23 по 27 сентября прошлого года, прошли референдумы о присоединении этих регионов к России. В ДНР инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.

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