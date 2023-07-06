МИД РФ учтет решение Финляндии ужесточить правила въезда для россиян

В России будут учитывать намерение Финляндии вновь ужесточить правила въезда для граждан РФ при планировании своей дальнейшей политической повестки. Об этом заявила 6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, в Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении», — заявила она на брифинге.

Дипломат обратила внимание, что финские власти приняли очередную дискриминационную инициативу, обусловив свои действия тем, что россияне, которые владеют в Финляндии недвижимостью, якобы злоупотребляют своим правом на въезд в страну под предлогом необходимости личного присутствия при проведении, например, эксплуатационно-ремонтных работ.

А въезд для получения образования в Финляндии теперь будет доступен только соискателям ученых степеней финских вузов, уточнила она.

Ранее, 27 июня, президент республики Саули Ниинистё и комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии на заседании рассмотрели ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию и приняли решение «сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений».

Власти Финляндии в сентябре 2022 года приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. 12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.