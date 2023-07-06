На Колыме открыли проезд по трассе Герба — Омсукчан

Проезд по участку автодороги Герба — Омсукчан км 12 открыли для проезда всех видов транспорта с 9 утра четверга, 6 июля. Движение осуществляется по одной полосе реверсивным способом, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Как отмечает ИА MagadanMedia, в ведомстве попросили водителей при движении по этому участку соблюдать требования дорожных знаков, быть бдительными и не превышать скоростной режим.

Ранее в мае сообщалось, что пост наблюдения за вечной мерзлотой появится на трассе «Колыма». Работы по устройству планируется начать осенью.