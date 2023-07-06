Парк «Сказка» поздравит выпускников, набравших больше 80 баллов на ЕГЭ

Все выпускники общеобразовательных школ России, получившие более 80 баллов на ЕГЭ-2023 за один предмет, смогут бесплатно совершить путешествие на колесе обозрения в парке развлечений «Сказка». Для этого отличникам достаточно предъявить сертификат с отметкой на кассе парка с 1 по 31 июля 2023 года.

С аттракциона открывается вид на популярные достопримечательности на западе Москвы: Живописный мост, «Москва-Сити», МГУ, природные парки «Крылатские холмы» и «Серебряный бор». В летний период парк работает с 10:00 до 23:00.

Парк развлечений «Сказка» — единственный в Москве парк развлечений под открытым небом, включающий в себя более 60 вариантов досуга для любого возраста и времени года. На территории парка — детские, семейные, экстремальные и виртуальные аттракционы, интерактивные локации, уникальные тематические парки «Динопарк», «Альпакапарк», «Страна Смешариков», этнопарк «Хаски лэнд», парк топиари «Айва» и др. Основан в 2016 году и находится на особо охраняемой территории природного исторического парка «Москворецкий» в Крылатском. Открыт для посетителей 365 дней в году.