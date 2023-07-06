Антиглобалист Ионов указал на спад активности движения BLM при Байдене
Движение Black Lives Matter (BLM) потеряло свою активность при президенте США Джо Байдене, так как он практически запретил его. Такое мнение 6 июля выразил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов поделился на пресс-конференции в «РИА Новости».
Он напомнил, что во время его избирательной кампании вице-президент Камала Харрис обещала, что задержанных активистов BLM освободят, как только Байден займет пост американского лидера.
«В итоге Байден стал президентом, а эти люди на свободу не вышли. Законы по миграционной политике изменены были только, условно говоря, на 10% от обещанного. По сути, мы видим, что движение BLM потихонечку сдулось при Байдене, который вставал на колено перед афроамериканцами. По сути, он его сегодня запретил», — отметил Ионов.
По его словам, во время митингов в американских городах арестовали свыше 470 человек. Камала Харрис, будучи еще кандидатом на свой пост, встречалась с представителями Black is Back Coalition и пообещала им, что если Байден вступит на пост президента, эти люди выйдут на свободу, либо им обеспечат справедливое правосудие.
Ионов указал, что проблемы при экс-лидере США Дональде Трампе Байден использовал в качестве инструмента для своей предвыборной кампании.
Ранее, 1 июля, Трамп заявил, что нынешний американский президент «вопиюще некомпетентен». Он упрекнул Байдена, так как тот спутал Украину и Ирак. По словам Трампа, ситуация с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях».
Нынешний лидер США неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. 80-летний Байден является самым возрастным президентом в истории Соединенных Штатов. Его состояние здоровья часто становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан, а странное поведение частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.
Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.