Движение Black Lives Matter (BLM) потеряло свою активность при президенте США Джо Байдене, так как он практически запретил его. Такое мнение 6 июля выразил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов поделился на пресс-конференции в «РИА Новости».

Он напомнил, что во время его избирательной кампании вице-президент Камала Харрис обещала, что задержанных активистов BLM освободят, как только Байден займет пост американского лидера.

«В итоге Байден стал президентом, а эти люди на свободу не вышли. Законы по миграционной политике изменены были только, условно говоря, на 10% от обещанного. По сути, мы видим, что движение BLM потихонечку сдулось при Байдене, который вставал на колено перед афроамериканцами. По сути, он его сегодня запретил», — отметил Ионов.

По его словам, во время митингов в американских городах арестовали свыше 470 человек. Камала Харрис, будучи еще кандидатом на свой пост, встречалась с представителями Black is Back Coalition и пообещала им, что если Байден вступит на пост президента, эти люди выйдут на свободу, либо им обеспечат справедливое правосудие.

Ионов указал, что проблемы при экс-лидере США Дональде Трампе Байден использовал в качестве инструмента для своей предвыборной кампании.

Ранее, 1 июля, Трамп заявил, что нынешний американский президент «вопиюще некомпетентен». Он упрекнул Байдена, так как тот спутал Украину и Ирак. По словам Трампа, ситуация с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях».

Нынешний лидер США неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. 80-летний Байден является самым возрастным президентом в истории Соединенных Штатов. Его состояние здоровья часто становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан, а странное поведение частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.