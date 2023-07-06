Вспышка менингита в Ozon в Екатеринбурге. Главное

На складе Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции. По официальным данным, заболели семь человек, двое из них скончались в больнице. Что еще известно о случившемся к этому часу — в материале «Известий».

Вспышка менингита в распределительном центре Ozon: что известно

О первых случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon, расположенного на территории логопарка «Кольцовский», сообщили 5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Всего было зарегистрировано семь случаев заражения. В ведомстве заявили, что пациенты находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

В четверг днем, 6 июля, стало известно о смерти одного из сотрудников Ozon. Позднее в пресс-службе регионального министерства здравоохранения «Известиям» подтвердили второй летальный случай.

Сейчас проводятся необходимые исследования для определения точной причины смерти. Также ранее были определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных и установлены контактные лица.

Сотрудников Ozon вакцинировали от менингита

После сообщений о заражении специалисты усилили дезинфекцию помещений распределительного центра. В компании уточнили, что провели дезинфекцию склада и подключили три бригады врачей для вакцинации персонала. Только в первый день медики привили свыше 100 сотрудников.

На территории склада введены масочный режим и измерение температуры на входе. Также проводятся регулярные медицинские осмотры. Людей с признаками простуды не допускают на склад.

Кроме того, проведено лабораторное обследование контактных лиц.

В Ozon уже фиксировали вспышки инфекции

В конце ноября прошлого года в Ozon уже фиксировали вспышки менингококка. Тогда заболели несколько работников склада на Новой Риге под Москвой. Для всех сотрудников был оперативно проведен медицинский осмотр и вакцинация сертифицированным лекарством «Менактра».

Благодаря принятым мерам массовую заболеваемость удалось предотвратить.

Риска заражения через посылки нет

В Роспотребнадзоре отметили, что для покупателей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет.

Там уточнили, что на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Склад Ozon продолжил работу

В пресс-службе Ozon сообщили, что в настоящее время склад в Екатеринбурге продолжает работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита. Единственный путь передачи инфекции — воздушно-капельный.