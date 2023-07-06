Свежую рыбу начнут продавать на ярмарке в Магадане

Ярмарка выходного дня откроется в субботу, 8 июля, в Магадане. В тот же день начнется продажа свежей рыбы от местных рыбодобытчиков, сообщает ИА MagadanMedia.

Место проведения ярмарки — Магаданская площадь по Колымскому шоссе. Она будет работать с 10:00 до 16:00.

Также до 30 сентября проводятся ежедневные ярмарки, на которых местные фермеры и сельхозпроизводители могут реализовать продукцию собственного производства. Ярмарка находится на прилегающей территории Центрального рынка по адресу: улица Дзержинского, дом 19. Часы работы — с 10:00 до 19:00.