В День семьи парк развлечений «Сказка» расскажет о многогранности любви

8 и 9 июля московский парк развлечений «Сказка» приглашает гостей на фестивальную программу «Любви все возрасты покорны». Концерт и шоу-программа посвящены Дню семьи, любви и верности, и при этом будут охватывать гораздо большие грани такого понятия, как «любовь».

На протяжении двух дней участники смогут порассуждать на тему, что такое любовь в их жизни. Праздничный концерт начнется в 14:00 на сцене у колеса обозрения. В программе — выступления детских вокальных коллективов, в том числе Kinderstar, театрализованные представления, музыка и песни о любви в живом исполнении. 8 июля фестивальный день завершится бальными танцами от театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, а 9 июля — иллюзионным шоу от известных российских иллюзионистов Надежды и Никиты Спасских.

«Наша задача — показать, что в любом возрасте можно любить по-настоящему. Любовь — это не только про романтические отношения. Это про семью и друзей, про любовь к детям и к родителям, про любовь к своей стране и своей планете. И конечно, это про любовь к жизни и ярким впечатлениям! Все то, что мы на протяжении семи лет так кропотливо создаем в «Сказке», — отметили в пресс-службе парка.

Праздничная программа проходит в рамках фестиваля «Лето ярких впечатлений 2023», который объединяет все еженедельные мероприятия в парке на протяжении трех летних месяцев. Ключевым событием фестиваля станет день рождения парка 22–23 июля. Вход на все мероприятия свободный.