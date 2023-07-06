Автомобиль стал самым популярным транспортом для путешествий среди россиян

Длительные поездки на машине оказались одним из самых популярных видов путешествий среди россиян. Об этом сообщает пресс-служба каршерингового сервиса «Ситидрайв» со ссылкой на совместное с аналитическим агентством A2:Research исследование.

По словам экспертов, 52% опрошенных россиян могут поделиться опытом путешествий на автомобиле. Еще 37% из числа респондентов сообщили, что обычно находятся за рулем в таких поездках. 18% россиян отметили, что никогда не путешествовали на автомобиле, но с радостью отправились бы в подобную поездку.

28% россиян, которые когда-либо отправлялись на далекие расстояния на машине, отметили, что предпочитают путешествовать на арендованных авто. Как правило, главными решающими факторами для аренды авто становится возможность провести тест-драйв заинтересовавшей модели в поездке (26%), сэкономить на техобслуживании и страховке (23%), не заботиться о состоянии автомобиля (13%), а также выбрать подходящую для путешествия машину (37%).

По итогам опроса, проведенного среди 5,5 тыс. жителей России, которые имеют водительские права, 3 июля стало известно, что большинство автомобилистов этим летом запланировали путешествие на автомобиле на расстояние более 100 км.

Как выяснилось, 15% опрошенных готовы проехать с одного конца страны до другого. Еще 47% водители готовы проехать несколько соседних областей, 38% могут проехать несколько соседних городов одного региона.