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Кириенко посетил российские позиции у Антоновского моста в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Вместе с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко приехали к бойцам, которые уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста. Это 387-ой полк седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии и наш, херсонский 33 отряд им. Маргелова», — написал Алексеенко в своем Telegram–канале.

Силы ВДВ и спецназа не только отражали попытки прорыва украинских диверсионных групп и отстояли левый берег Днепра, но и помогали при аварийно-спасательных работах в регионе, уточнил он.

«Сергей Кириенко посмотрел как организован лесной быт бойцов, а потом в очень теплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая», — поделился Алексеенко подробностями визита первого замглавы администрации президента РФ.

Кроме того, Кириенко привез российским военным машины, квадрокоптеры, тепловизоры и дроны, уточнил Алексеенко.

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28 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Кириенко посетил 114-ю бригаду ВС РФ на авдеевском направлении и лично узнал о состоянии дел в данной зоне.

10 июня Кириенко посетил с рабочим визитом Белгородскую область и съездил в населенные пункты Шебекинского округа. Вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым они пообщались с жителями Шебекино и Новой Таволжанки.

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