Центр защиты леса Рязанской области оценил ущерб от непарного шелкопряда

Специалисты Центра защиты леса Рязанской области дали оценку ущербу деревьям от деятельности непарного шелкопряда. Популяция вредителя ослабевает из-за перехода на питание травостоем и хвоей.

Очаг гусениц был выявлен в 2021 году. Пик численности шелкопряда в Мещёре наступил в 2023 году, уточняет РИА «7 новостей». В окрестностях Спас-Клепиков, Тумы и Шемхино древостои оказались полностью объедены. Также пострадала растительность в рязанской Солотче.

Эксперты отмечают, что из-за последствий лесных пожаров лиственных деревьев гусеницам не хватает. Вредители вынуждены питаться хвойными деревьями и травостоем, пишет 62INFO.ru. Шелкопряду не хватает необходимых для развития веществ из-за смены питания, что приводит к ослаблению популяции.

Дальнейшие перспективы развития очагов шелкопряда удастся оценить осенью после откладки яиц бабочками.

Ранее феромонные ловушки на несколько видов шелкопрядов расставили в лесах Омской области. Специалисты смогут выявить наличие и численность карантинных вредителей.