Крымские школьники 38 раз сдали ЕГЭ на сто баллов

Школьники Крыма при сдаче ЕГЭ в 2023 году показали максимальный результат 38 раз, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ» больше всего стобалльников по литературе и русскому языку.

Глава Крыма также поблагодарил учителей, наставников и родителей за помощь в достижении такого результата. Он высказал уверенность, что школьники оправдают ожидания, а их достижения «еще не раз станут предметом для нашей общей гордости».

Ранее в июле родители назвали причины неудовлетворительных результатов детей на ЕГЭ. Среди них — стресс, школа или невезение.