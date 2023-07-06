В МИД России заявили, что протесты во Франции не должны угрожать безопасности Европы

Беспорядки во Франции не должны ставить под угрозу безопасность в Европе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в четверг, 6 июля.

«Ситуация во Франции не должна угрожать безопасности на нашем общем Европейском континенте», — цитирует ее RT.

Захарова подчеркнула, что французские власти должны «серьезно озаботиться растущей радикализацией общества и внимательнее относиться к росту ксенофобских и расистских настроений в стране».

Также она отметила, что протестующие во Франции применяют против местной полиции оружие, которое Запад поставляет Украине, передает НСН.

Дипломат подчеркнула, что оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины бумерангом оказываются у них на территории и бьют по их собственному народу.

Ранее в этот день глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил на слушаниях в сенате о прекращении беспорядков на всей территории страны, обстановка там стабилизировалась, сообщает телеканал «360». При этом он дополнил, что МВД всё еще находится в режиме повышенной мобилизации. Днем ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране пройден.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.