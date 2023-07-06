Жительница Горловки погибла в результате обстрела города ВСУ

Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) умерла в результате обстрела города со стороны украинских боевиков. Об этом в четверг, 6 июля, рассказал мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, раненая обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) горловчанка погибла. Вечная память», — сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Приходько также заявил о ранении еще одного мирного жителя Горловки. Помимо этого, в результате удара ВСУ повреждены гараж теплосети и несколько автомобилей данного предприятия в жилом массиве «Комсомолец».

6 июля украинские военнослужащие обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» поселок шахты «19/20» в Горловке, после чего он был обесточен.

2 июля Приходько сказал, что во время атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание дома. Также была повреждена квартира в жилой многоэтажке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.