В Невинномысске пройдет фестиваль семейной рыбалки

Фестиваль семейной рыбалки «Мы рыбачим всей семьей» и первенство города по ловле поплавочной удочкой «Клевое место!» пройдет в Невинномысске (Ставропольский край). Об этом сообщает в четверг, 6 июля, ИА StavropolMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Мероприятия приурочены ко Дню семьи, любви и верности, а также Дню рыбака.

Семейный фестиваль начнется 8 июля в семь утра в Парке Победы. К соревнованиям допускаются команды из взрослых и детей.

Первенство проведут на следующий день в семь утра в парке культуры и отдыха «Шерстяник». Число участников ограничено.