Опасных гельминтов обнаружили в озере в Томске

Белое озеро в Томске оказалось заражено гельминтами. Предполагается, что паразитов в водоем занесли бродячие собаки.

Проверку качества воды проводили специалисты центра гигиены и эпидемиологии. В пробах обнаружены токсокары, пишет РИА «Томск». Данные паразиты при заражении могут вызывать у человека множество осложнений, в том числе увеличение лимфоузлов, печени, сухой кашель, слепоту. Также токсокары могут поражать мозг.

Проверка качества воды проводились на 16 точках в водоемах региона. Везде, кроме Белого озера, вода соответствовала гигиеническим нормативам. В Томске официально разрешено купаться только на одном пляже — в районе Семейкиного острова на левом берегу Томи.

В конце июня паразиты были обнаружены в карьере бывшего завода Керамзитогравия и обводненном карьере «Лесная поляна» в деревне Глаженка в Брянской области. Кроме того, отклонение от норматива по содержанию общих колиморфных бактерий обнаружено в озере Мутном в Брянске.