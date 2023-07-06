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В МИД РФ заявили о подготовке территории Украины для оккупации Западом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом, заявила 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.

«Они (власти Киева) просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как (президент Украины Владимир) Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», — сказала Захарова.

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В этот же день Захарова заявила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, протестующие во Франции применяют против местной полиции. Официальный представитель МИД подчеркнула, что вооружение и деньги, поставляемые Западом в качестве поддержки националистов на Украине, бумерангом бьют по их собственному народу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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