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Финансовый аналитик рассказал, когда ждать укрепления рубля

Аналитик Антонов: рубль может укрепиться после того, как ЦБ вернется к ограничительным мерам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рубль может начать укрепляться после того, как Центробанк (ЦБ) вернется к ограничительным мерам, которые применялись в марте 2022 года, рассказал «Известиям» 6 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ранее в этот день курс евро впервые с марта достиг уровня в 102 рубля, доллар — 93,85 рубля. По данным сайта Мосбиржи, к 12:03 американская валюта находилась в районе 92,6 рубля, европейская — 100.

Как напомнил Антонов, в ЦБ заявили, что снижение курса рубля происходит из-за торгового дисбаланса, связанного с уменьшением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье и восстановления импорта на фоне роста экономики, и ослабление российской нацвалюты не связано с желанием нарастить доходы бюджета.

«Когда участники рынка слышат такие заявления, для них это сигнал к покупке валюты, потому что, по заявлениям представителей ЦБ, текущая ситуация не угрожает финансовой стабильности», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, динамика цен на нефть и доллар США на рынке Форекс временно не оказывают влияния на рынок.

«Восходящее движение рублевых пар начинает принимать параболический рост. Рубль в поисках нового дна, а мартовские вершины 2022 года выступают магнитами для покупателей валюты. По доллару это уровень 121,53 рубля, евро — 132,41 рубля», — уточнил он.

Эксперт считает, что стоит быть готовым к подорожанию импортных товаров, росту инфляции, повышению ключевой ставки ЦБ на 0,5% на заседании в июле.

«Рубль может начать укрепляться после того, как Банк России вернется к ограничительным мерам, которые он применял в марте прошлого года для снижения спроса на валюту (введение высокой комиссии на покупку валюты, стопроцентная продажа валютной выручки экспортерами, повышение ставки до 15% годовых)», — заключил Антонов.

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Накануне опрошенные «Известиями» участники рынка также выразили мнение, что Центробанк может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля из-за падения рубля вплоть до 8,5%. Эксперты отметили, что для поддержки нацвалюты регулятор может осуществить интервенции за счет юаневых резервов.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.

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