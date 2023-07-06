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Жителей Псковской области предупредили о ливнях и грозе

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Синоптики прогнозируют грозы и ливни на территории Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на МЧС региона.

Ухудшение погодных условий ожидается с 14:00 до 17:00. Осадки и грозы могут стать причиной локальных происшествий.

Жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность. Во время грозы следует остаться в помещении, закрыть окна и дымоходы, пишет Псковское агентство информации. Также не рекомендуется топить печи.

6 июля после обильных осадков оказались подтоплены улицы Уссурийска. Также под водой оказались придомовые участки. Из берегов вышла река Борисовка, ограничив движение между селами Корсаковка и Яконовка.

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