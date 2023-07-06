Посольство РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Германию на личных авто

Посольство России в Германии рекомендовало воздержаться от поездок в страну на автомобилях с российскими номерами. Информация об этом опубликована на сайте диппредставительства 6 июля.

«До прояснения ситуации <...> убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — говорится в сообщении посольства.

Более того, граждан РФ предупредили о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ.

Рекомендация стала ответом на случаи изъятия немецкими таможенниками транспортных средств у россиян. Власти ФРГ трактуют ввоз автомобилей как импорт, не принимая во внимание, что машина используется в личных целях.

При этом пострадавшим россиянам инкриминируется нарушение Закона ФРГ «О внешней торговле», а аргументы, высказываемые в противовес таким решениям, также не берут во внимание.

Как сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмид 4 июля, чиновники начали конфисковать автомобили с российскими номерными знаками, ссылаясь на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда роскошных товаров из РФ. При этом транспортные средства конфискуют также и у тех, кто имеет постоянное место жительство в Германии.