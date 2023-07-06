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Антиглобалист Ионов назвал абсурдом объявление США награды за информацию о нем

Антиглобалист Ионов — об объявлении США награды за информацию о его местонахождении: это абсурд
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов назвал абсурдом объявление США награды в размере до $10 млн за информацию о его местонахождении. Об этом он сказал 6 июля на пресс-конференции в «РИА Новости».

Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы «сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США».

«Я называю этот кейс сегодня абсурдным, ведь в Соединенных Штатах я никогда не был, работал с институтами гражданского общества, с общественными организациями, занимались мы различными кейсами. Люди, которые, к сожалению, по тем или иным причинам не имели площадки в Соединенных Штатах, где им могли бы дать слово, искали альтернативы, и в том числе Россия, она стала тем альтернативным источником донесения информации о тех или иных проблемах, которые есть в офисе, не только там, в американском, ну и там, европейском и других стран», — сказал он.

Ионов отметил, что не сотрудничал с террористическими и экстремистскими организациями.

«Это были обычные общественники, правозащитники, которые, получая площадку России, могли высказать свою позицию, могли донести проблемы до общественности, в том числе и мировой, используя площадки медиа. Эта история не очень нравилась, мягко говоря, Соединенным Штатам, потому что повестка сегодня западной пропаганды одновекторная и не терпит никаких поправок на общественное мнение, и я с этим не раз столкнулся», — заявил он.

Ионов добавил, что Россия сегодня стала «альтернативным источником донесения информации о тех или иных проблемах, которые есть не только в американском обществе, но и в европейском и других странах».

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Ранее Ионов заявил в интервью «РИА Новости», что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.

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