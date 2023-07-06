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Первый в Приамурье кванториум появится в Благовещенске

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Первый в Приамурье кванториум на базе школы готовится к открытию в Благовещенске. Пилотной площадкой для будущего технопарка станет гимназия № 25, сообщает пресс-служба городской мэрии в четверг, 6 июля.

Кванториум займет почти 400 кв. м. В лабораториях и кабинетах дети будут изучать робототехнику, химию, физику и биологию. Как отмечает Амурская служба новостей, в первый год работы здесь примут 250 детей, в дальнейшем — вдвое больше.

«Локация хорошая, это большой спальный район, где несколько образовательных учреждений на небольшом расстоянии друг от друга. Ребята из других школ также смогут заниматься в кванториуме», — сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев, его цитату приводит ИА PriamurMedia.

На организацию площадки, созданной в рамках нацпроекта «Образование», потратили порядка 30 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. На эти деньги отремонтировали помещения и закупили оборудование. Также Имамеев понадеялся, что в следующем году Благовещенск получит дополнительное финансирование на устройство ещё нескольких кванториумов.

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