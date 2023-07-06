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Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине
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Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине

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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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С Украиной можно проводить переговоры и достигать мирных соглашений, заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ.

«Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. [Но] после так называемого контрнаступа (контрнаступления) ситуация изменится, и захотят ли с тобой (руководством Украины) разговаривать», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что он не победит и контрнаступление закончится гибелью тысяч людей. По словам Лукашенко, Киеву необходимо одуматься, «пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться».

Он также отметил, что на Украине ведется конфликт между президентом Зеленским и верхушкой военных. Глава белорусской республики считает, что необходимо остановиться, иначе потом может стать хуже. «Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. Всё мы должны решить за столом переговоров», — призвал Лукашенко.

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Ранее Лукашенко заявлял о предпосылках завершения конфликта на Украине. Он выразил мнение, что страны Запада на самом деле боятся масштабного конфликта, несмотря на осуществляемые ими действия по поддержке Украины.

8 июня Лукашенко призвал остановить конфликт и заявил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение других государств.

28 мая белорусский президент отметил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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