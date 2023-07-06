Запрет на посещение лесов ввели в Самарской области

Посещение лесов в Самарской области ограничили на неделю. Ситуация связана с угрозой природных возгораний.

По данным НИА «Самара», с 6 по 13 июля в регионе ожидаются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Во всех лесничествах установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд на транспортных средствах.

За нарушение условий особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц достигает 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 800 тыс. рублей.

В Якутии за сутки 4 июля площадь лесных пожаров выросла на 48 тыс. га и достигла 145,1 тыс. га. В тушении задействовали 680 человек и семь воздушных судов.