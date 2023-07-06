Уголовное дело возбудили после падения кабины аттракциона в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело в связи с падением кабины аттракциона в Орехово-Зуево, в результате которого пострадали две 15-летние девушки. Об этом в четверг, 6 июля, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области.

«По предварительным данным, 5 июля 2023 года в парке культуры и отдыха, расположенном в городе Орехово-Зуево, во время катания на одном из аттракционов с рельсов сошла кабина, в которой находились две девочки», — говорится в пресс-релизе ГСУ СКР по Московской области.

Их госпитализировали.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура региона начала проверку в день происшествия.

В сентябре прошлого года в парке развлечений «Джунгли» в Анапе 20 человек застряли на аттракционе. Они провели на высоте час. Позже всех посетителей успешно спустили на землю прибывшие спасатели.