Девушку с переломом позвоночника оставили на месте ДТП в Якутии

В Якутии водитель легкового автомобиля сбил девушку-подростка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. У пострадавшей диагностировали перелом позвоночника, сообщает в четверг, 6 июля, пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне около часа дня в селе Намцы. В местную дежурную часть поступило сообщение, что в больницу обратилась девушка 2006 года рождения с автотравмой, пишет ИА SakhaNews.

По словам подростка, около 10 утра она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи стадиона. где на нее наехала белая машина. После случившегося водитель остановился и, не оказав помощи, лишь отругал пострадавшую за поспешность при переходе дороги и уехал.

Школьница из-за испуга и шокового состояния не сразу поняла, что получила травмы. Через пару часов из-за боли в спине она обратилась в больницу, где у нее диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника и госпитализировали.

Личность водителя установили в ходе разыскных мероприятий. Правоохранители опросили свидетелей ДТП и просмотрели камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что автомобилист имеет стаж вождения 38 лет. За последний год мужчину один раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Как рассказал водитель, девушка выбежала на дорогу неожиданно, и он уже не смог избежать наезда. При этом о случившемся мужчина решил никому не говорить, так как решил, что девушка не пострадала. Однако объяснение не освободило автомобилиста от ответственности за оставление места ДТП, отмечает ИА YakutiaMedia.

Более того, когда полицейские пришли к нарушителю, выяснилось, что он пьян: мужчина объяснил, что, приехав домой после ДТП, он выпил бутылку водку. Освидетельствование показало у него 0,744 мг этанола на 1 л выдыхаемого воздуха. В отношении него составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после аварии, к которой он причастен.