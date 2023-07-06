Подросток на электросамокате сбил ребенка на тротуаре в Великом Устюге
Следственный комитет начал проверку по факту наезда электросамоката на ребенка в Великом Устюге (Вологодская область). Девочка 2017 года рождения получила травмы.
Инцидент произошел на Советском проспекте. По данным правоохранительных органов, девочка ехала по тротуару на велосипеде. В этот момент на ребенка совершила наезд 17-летняя девушка, управлявшая электросамокатом. Об этом сообщает ИА FlashNord.
Следственный комитет проводит процессуальную проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
В конце июня пятилетний ребенок пострадал в результате наезда электросамоката в Екатеринбурге. По словам очевидцев, мальчик упал и ударился затылком об асфальт.