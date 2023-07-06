Туристов предупредили об опасности встречи с медведем на озере на Урале
В Челябинской области недалеко от озера Большой Еланчик заметили дикого медведя. Об опасности встречи со зверем ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска».
В ЕДСС рассказали, что присутствие дикого зверя у мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья людей. Туристы должны проявлять бдительность и учитывать это при планировании своего отдыха.
Медведя 3 июля заметил житель элитного поселка Еланчик, сообщила УК «КвадроИнвест». Недалеко от озера также обнаружили останки животных.
Ранее, 3 июля, сообщалось о нападении медведей на грибника и пастуха в двух районах Башкирии. Грибника медведь сильно ранил, а пастух был на лошади и сумел ускакать от хищника.