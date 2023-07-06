15 июля пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам

15 июля на автодроме Moscow Raceway пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам — «GT Cup. Гран-при Телеканала 360».

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

«Гран-при Телеканала 360» — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: «GT Cup. Гран-при Телеканала 360» запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 11:30 в субботу.

Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.