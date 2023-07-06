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Гигантскую опухоль удалили пациентке хирурги в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге, в Свердловской областной клинической больнице № 1, хирурги удалили 54-летней пациентке редкую злокачественную опухоль брюшной полости. Вес новообразования составил 3,5 кг.

В региональном департаменте информационной политики ИА «Ура.Ру» рассказали, что злокачественное новообразование сначала признали неоперабельным. Затем врачебный консилиум провел дополнительные исследования. По результатам врачи все же приняли решение удалить опухоль. Вес ее составил 3,5 кг. Операция прошла успешно.

Ранее сообщалось, что в Приморье медики спасли жизнь девушке, которую ударили в голову длинным ножом. Когда пациентку привезли в больницу, то в ее голове торчал нож длиной 25 см. Лезвие ножа вошло в череп на 45 мм, ни один крупный кровеносный сосуд не был задет, как и важные отделы головного мозга.

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