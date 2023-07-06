Президент Португалии выписан из больницы после обморока

Президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписали из больницы после того, как политик упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика. Как пишет 6 июля местное издание Observador, инцидент произошел накануне.

«Президенту республики стало плохо в среду. Его доставили в больницу Санта-Крус в Карнашиде, где он прошел обследования. Его выписали вечером», — отмечает газета.

Как прокомментировал сам 74-летний глава государства, у него просто упало давление, и он «пока не собирается умирать».

Подобный случай с де Соузой уже происходил в 2018 году. Политик почувствовал себя плохо и упал в обморок из-за резко снизившегося давления во время визита на север страны. В октябре 2019 года у президента во время обследования обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, медики их устранили.

9 марта 2020 года сообщалось, что португальский президент отменил все мероприятия на две недели и отправился в добровольный карантин из-за распространения коронавируса в стране. За день до этого он принял у себя группу учащихся из школы, в которой COVID-19 был обнаружен у одного из учеников.