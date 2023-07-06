Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ заявил о применении поставляемого Киеву оружия на протестах во Франции
Мир
Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине
Общество
Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии
Авто
За пять месяцев в России поймали 214,5 тыс. нетрезвых водителей
Общество
При обысках у Пригожина нашли парики и фальшивые паспорта
Общество
В Туве выявили пятого заболевшего сибирской язвой
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финстабильности в ослаблении рубля
Мир
Лукашенко сообщил о намерении встретиться с Путиным и обсудить ЧВК «Вагнер»
Общество
В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с электросамокатами на 60%
Мир
Президент Португалии выписан из больницы после обморока
Общество
Уголовное дело возбудили после падения кабины аттракциона в Подмосковье
Пресс-релизы
Итоги десятилетнего развития Дальнего Востока подведут на ВЭФ-2023

Президент Португалии выписан из больницы после обморока

Observador: президент Португалии де Соуза выписан из больницы после обморока
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписали из больницы после того, как политик упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика. Как пишет 6 июля местное издание Observador, инцидент произошел накануне.

«Президенту республики стало плохо в среду. Его доставили в больницу Санта-Крус в Карнашиде, где он прошел обследования. Его выписали вечером», — отмечает газета.

Как прокомментировал сам 74-летний глава государства, у него просто упало давление, и он «пока не собирается умирать».

Подобный случай с де Соузой уже происходил в 2018 году. Политик почувствовал себя плохо и упал в обморок из-за резко снизившегося давления во время визита на север страны. В октябре 2019 года у президента во время обследования обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, медики их устранили.

Кожура спасения: ученые раскрыли методы борьбы с высоким давлением
Предотвратить инсульты и инфаркты помогут яблоки

9 марта 2020 года сообщалось, что португальский президент отменил все мероприятия на две недели и отправился в добровольный карантин из-за распространения коронавируса в стране. За день до этого он принял у себя группу учащихся из школы, в которой COVID-19 был обнаружен у одного из учеников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023