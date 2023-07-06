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Пушилин указал на участившиеся обстрелы ДНР перед саммитом НАТО

Пушилин: перед саммитом НАТО ВСУ активизировали обстрелы по жилым застройкам в ДНР
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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Украинские боевики в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля, усилили обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 6 июля врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что противник перед саммитом [НАТО] активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов», — подчеркнул он во время эфира телеканала «Соловьев Live».

Удар по городу Волноваха Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Сейчас информация скорректировалась, всё-таки HIMARS: одна ракета — в само здание, вторая — на стоянку. Били умышленно», — отметил Пушилин.

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Удар по Волновахе ВСУ нанесли 5 июля. В результате случившегося повреждены три этажа здания горадминистрации, ранения получили трое ее сотрудников.

В тот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), рассказали, что число пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ достигло 68. Также погиб мужчина 1961 года рождения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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