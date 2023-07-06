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СК возбудил уголовное дело по факту подготовки теракта в Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Тюменской области возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению террористического акта и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом 6 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Сотрудниками ФСБ ранее в этот день были задержаны националисты, которые готовили теракт на территории региона по заданию военизированных украинских объединений.

По версии следствия, они планировал подорвать один из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Во время задержания один из злоумышленников совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. Злоумышленник был нейтрализован ответным огнем.

Кроме того, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, на месте задержания были найдены пистолет, патроны и самодельное взрывное устройство (САУ), которое обезвредили взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение, взрывчатого устройства»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), а также ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

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