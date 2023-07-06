В центре Москве загорелась АЗС

В Москве произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС) в районе «Лужников», на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Комсомольского проспекта. Об этом сообщил 6 июля источник «Известий».

«Пожар произошел на АЗС по адресу: Новолужнецкий проезд, дом 1», — отметил собеседник.

В пресс-службе главного управления МЧС по Москве уточнили, что зафиксировано открытое возгорание колонки. В настоящее время его уже удалось локализовать.

Ранее, 10 апреля, в Рязанской области произошло возгорание газовой заправки. В пресс-службе регионального МЧС РФ сообщали, что площадь пожара составила 500 кв. м. Для тушения огня были привлечены четыре пожарных автомобиля и 11 человек личного состава. Никто не пострадал.