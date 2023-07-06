В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии

В Екатеринбурге в Уральском институте кардиологии произошло возгорание, к месту ЧП было направлено около 10 пожарных расчетов. Как сообщает портал Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области, тяжелых пациентов больницы временно направили в другие медучреждения.

Пожар начался в подвальном помещении в 8:32 утра (6:32 мск).

«Самостоятельно эвакуировались 165 человек. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили спасатели.

В настоящее время возгорание удалось локализовать. Уточняется, что его причиной стало воспламенение гипсокартона на площади 20 кв. м.

Ранее, 4 июля, в региональное МЧС поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. Огонь охватил кровлю по всей площади. Позднее сообщалось, что открытое горение на крыше больницы на площади 1,8 тыс. кв. м ликвидировано. Из больницы было эвакуировано 150 пациентов.