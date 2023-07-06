В Тюменской области задержали готовивших теракт сторонников ВСУ

В Тюменской области задержаны националисты, которые готовили теракт на территории региона по заданию военизированных формирований Украины. Об этом 6 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

При задержании один из них, местный житель, оказал сопротивление, открыв огонь. Сотрудники ФСБ его нейтрализовали. На месте были найдены пистолет, патроны и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники.

«38-летний мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. На предупреждения он не реагировал», — уточнила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

В ведомстве отметили, что террористический акт планировался на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).

Следователи устанавливают события и лица тех, кто мог быть причастен. Возбуждены и расследуются уголовные дела за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконное хранение взрывчатого устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и приготовление к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Накануне в ФСБ сообщили, что в Южно-Сахалинске была предотвращена подготовка терактов в военкомате, а также на объекте энергосистемы. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Задержанный сознался.