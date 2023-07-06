Фитнес-тренер назвал пользу интервального голодания

Интервальное голодание помогает организму самостоятельно обновляться, при этом увлекаться этим видом диеты не стоит, сказал персональный тренер, педагог, основатель института фитнеса TRENERS Георгий Елгин «Газете.Ru».

Целью интервального голодания он назвал «поедание» организмом самого себя, то есть окисляются жиры и активно вырабатывается гормон роста.

«Интервальное голодание запускает в организме такой интересный процесс как аутофагия — когда клетка опустошает свои запасы и в какой-то момент может быть съедена другой клеткой, для обновления и работоспособности последней. Обычно этот процесс начинается с «плохих» клеток», — заявил собеседник издания.

Другой процесс, который происходит из-за интервального голодания — глюконеогенез. В этом случае запасенные жиры распадаются в печени до гликогена и в конечном итоге до глюкозы, чтобы клетки питались и получали энергию. Перерывы между приемами пищи свыше 12 часов этому способствуют.

«Если не хочется сидеть на полноценном интервальном голодании, можно вспомнить «советский совет» не есть после 18:00. Это тоже своего рода интервальное голодание, ведь в среднем перерыв между приемами пищи получается более 12 часов. Если ритм жизни не позволяет делать последний прием пищи не позже 18:00, можно воспользоваться здравым советом диетологов и не есть за четыре часа до сна», — рассказал эксперт.

Самый главный принцип любой диеты — человеку это даваться должно легко, заключил фитнес-тренер.

28 мая врач Надежда Подкорытова заявила, что монодиеты способны привести к ожирению и диабету. Они не несут пользы, так как не дают организму нужные питательные вещества. Специалист подчеркнула, что человеку требуются жиры, белки, углеводы, минералы и витамины, которые монодиеты не обеспечивают, потому что ориентированы только на одну группу макронутриентов.